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Россиянам рассказали об индексации материнского капитала в 2022 году.

По новым правилам, размер маткапитала будет каждый год увеличиваться с учётом инфляции. Отмечается, что индексация будет проведена 1 февраля. Подавать заявления на получение маткапитала не требуется.

Таким образом, в 2022 году за рождение первого ребёнка семья может рассчитывать на получение более 500 тысяч рублей. За второго ребёнка сумма будет составлять уже более 665 тысяч рублей. Также сообщается, что к 2024 году, согласно планам, за первого ребёнка россияне будут получать более 544 тысяч рублей. Размер маткапитала на второго ребёнка составит уже более 719 тысяч рублей.

Кроме того, родителям напомнили, что в регионах есть и свои надбавки, которые можно получить при соблюдении определённых условий.

Недавно мы сообщали, что россияне могут получить выплату в размере 10 тысяч рублей. Сначала её получат семьи с детьми, потом пенсионеры, а позже и все остальные граждане.

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  • Анна
  • 09.01.2022
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