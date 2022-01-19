Президент Соединенных штатов Джо Байден в среду объявит о решении бесплатно раздать нуждающимся сотни миллионов масок из-за роста случаев заболевания омикрон-штаммом коронавируса в стране.

К таким действиям подтолкнуло растущее давление на администрацию президента США, от которой требуют отказаться от тканевых масок и начать использовать более надежные версии.

24 декабря 2021 года профессор политики в области здравоохранения и управления Университета Джорджа Вашингтона Лиана Вэнь заявила, что тканевые маски практически бесполезны в защите от омикрона. Она добавила, что маски класса N95 лучше препятствуют попаданию мелких частиц в дыхательные пути.

Центры по контролю и профилактике заболеваний Соединенных штатов 20 декабря 2021 года сообщили о том, что омикрон-штамм коронавирусной инфекции стал доминирующим в стране.

По данным университета Джонса Хопкинса всего в мире зарегистрировано 333,5 миллионов случаев инфицирования коронавирусом.