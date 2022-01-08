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Самолет радиоэлектронной борьбы Ил-22ПП «Порубщик», являющийся одной из самых секретных воздушных машин российских ВКС, перехвачен итальянским истребителем пятого поколения F-35. Подробности об этом историческом для НАТО событии рассказал портал Avia.Pro.

Инцидент произошел над Балтийским морем. Истребитель F-35 вылетел на перехват, так как Соединенные Штаты весьма враждебно настроены по отношению к российскому «Порубщику». Ранее они даже грозились начать войну, если Москва начнет использовать возможности Ил-22ПП против НАТО.

Все дело в том, что этот самолет может наносить РЭБ-удары по космическим аппаратам и целым спутниковым группировкам вероятного противника. Армия Соединенных Штатов и практически все современные боевые системы, имеющиеся в ее распоряжении, давно зависит от навигационного оборудования и комплексов передачи данных. Поэтому для них уничтожение или выход из строя спутников является равносильным поражению.

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