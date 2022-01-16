После премьеры клипа Сергея Шнурова и группы «Ленинград» на песню «Пока так», ворвавшейся за сутки в тренды YouTube, в Смольном провели внеочередное совещание. Перед пресс-службой администрации Александра Беглова поставили задачу по отработке негатива, направленного в адрес губернатора. В случае неудачи исполнителей уволят.

Telegram-канал «Площадь Восстания» сообщает, что основатель «Ленинграда» перечислил в песне все проблемы Северной столицы, начиная с неубранных от снега и наледи улиц и заканчивая горами мусора практически в каждом районе города.

«Клип Шнурова ударил во все болевые точки нынешней петербургской политики. Главным образом потому, что попал в общероссийские тренды и вывалил на всеобщее обозрение проблемы бегловского Петербурга. Реакция Александра Дмитриевича не заставила себя ждать: по нашей информации, сегодня прошло внеочередное совещание из-за клипа, на котором пресс-службе была поставлена «простая», но сложная задача: отбить любой ценой весь негатив в адрес губернатора. В случае неудачи исполнителям обещаны санкции вплоть до увольнений», – говорится в посте.

В пресс-службе сначала предложили Беглову выйти на улицы города с уборочным инвентарем, но губернатор заявил, что это «не его дело». Провластные блогеры, имеющие не более 200 подписчиков, написали, что «Шнур продался», сняв заказное видео. В целом пиарщики губернатора показали, что пресс-служба не умеет работать с такой повесткой.

Telegram-каналы отреагировали на клип Шнурова. Сотни блогеров его прокомментировали, а градозащитник Красимир Врански иронично отметил, что песня может стать новым «гимном» Северной столицы.

Негатива добавила новость, рассказывающая об инициативе жителей Коломны Адмиралтейского района. В воскресенье, 16 января, люди вышли на улицу и посыпали песком наледь, не дожидаясь, пока коммунальщики Смольного проведут противогололедную обработку. Видео разлетелось по петербургским соцсетям и СМИ.

Пресс-служба Беглова не смогла наладить обратную связь между губернатором и петербуржцами. В начале зимы горожане массово жаловались на плохую уборку снега и льда в городе, оставляя комментарии на проправительственных аккаунтах в соцсетях. Пресс-служба игнорировала их сообщения, размещая только позитивные новости.

Смольный тратит бюджетные деньги на формирование положительного имиджа губернатора, однако жители Северной столицы не стали больше уважать Беглова.