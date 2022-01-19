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Главный инфекционист департамента здравоохранения Москвы Светлан Сметанина рассказала, что делать при первых признаках заражения омикрон-штаммом коронавируса.

Сметанина рассказала, что начало заболевания обычно сопровождается различными симптомами. Среди них интоксикация, высокая температура, головная и мышечная боль.

Она посоветовала при обнаружении таких признаков выпивать около двух литров жидкости в день, измерять температуру тела три раза в сутки, а также принимать жаропонижающие препараты. Если же температура у больного держится более 38 градусов на протяжении трех дней, необходимо обратиться к врачу.

Для предотвращения неприятных ощущений при першении в горле рекомендуется принимать средства местного действия с антимикробными и противовоспалительными свойствами, а также полоскать горло средствами на основе трав или хлоргексидина.

 

 

 

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