В Китае внимательно следят за кризисами на Украине и в Казахстане и их последствиями. Об этом заявили авторы издания iDnes.

По мнению авторов статьи, Китай заинтересован в том, как завершатся эти кризисы и какие итоги будут у столкновения Запада и России. Так, если Западу придётся пойти на уступки игроку в покер Владимиру Путину, в частности, в ситуации с Украиной, то это может стать примером для Китая в ситуации с Тайванем.

Как считают журналисты, между намерениями России удержать Украину и усилиями Китая в отношении Тайваня можно увидеть некоторые сходства. В частности, в конфликтах принимают участие США, причём Украина не получила гарантий безопасности, аналогичных тем, что получил Тайвань.

Указывается, что Украина и Тайвань являются сейчас самыми взрывоопасными точками на планете. То, как закончится столкновение Запада и России по поводу Киева, может указать Китаю, как ему поступать с собственными территориальными претензиями.

Ранее американский генерал Кертис Скапарротти заявил, что за развитием ситуации с Украиной наблюдает не только Китай, но и Иран и даже Северная Корея. Также он указал, что Путин пытается расширить сферу влияния России на всю Восточную Европу.