Бывший главнокомандующий НАТО генерал армии США в отставке Кертис «Майк» Скапарротти заявил на онлайн-форуме, что Китай, Иран и даже Северная Корея будут внимательно следить за тем, как США действуют в ситуации с Украиной, в то время как российский президент Владимир Путин пытается расширить сферу влияния Кремля на всю Восточную Европу. Об этом сообщает USNI News. Перевод основных положений публикации представлен изданием discover24.ru.

Генерал Скапарротти, занимавший ранее также пост командующего войсками США в Корее, сказал, что он очень обеспокоен тем, что Соединенные Штаты отказались от направления дополнительных сил в Восточную Европу, поскольку Москва усиливает давление на Киев. По его словам, «постоянно разочаровывало [его] как командующего» на двух театрах военных действий, когда дипломаты и высокопоставленные чиновники администрации США публично отказывались от военных вариантов, когда кризис начинал разворачиваться.

Несколько раз в ходе онлайн-сессии экс-главком НАТО и его собеседники отмечали незначительный прогресс или его отсутствие в переговорах с Россией со стороны США, НАТО и членов Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе по разрядке кризиса, нарастающего вокруг Украины.

По сообщениям, у Кремля есть 100 000 военнослужащих вблизи границы с Украиной, поддерживаемых танковыми и артиллерийскими подразделениями, по крайней мере, с тремя возможными путями вторжения. Ситуация «на грани конфликта», и «ставки остаются очень высокими» для России, Украины, США и их европейских союзников, считает Скапарротти.

Он отметил, что если бы Путин захватил полосу земли, соединяющую Крымский полуостров с Россией, это «было бы настоящей проблемой для Украины и Европы» относительно того, как реагировать – возможно, военными средствами и более жесткими санкциями. Точно так же, добавил Скапарротти, силы Кремля в Беларуси, которая граничит с Украиной, Польшей, Латвией и Литвой, представляют собой еще один вызов Западу, поскольку данная страна может быть использована в качестве плацдарма для военных операций против Киева и угрожать трем странам НАТО.

Основываясь на своем опыте в качестве главнокомандующего на двух театрах военных действий, Скапарротти сказал, что его не беспокоят оговорки, которые делают союзные страны в отношении того, как их силы могут быть использованы, что имело место в Афганистане и Ираке, а то, как они «сосредоточиваются на том, чего намерены достичь». По его замечанию, сосредоточение внимания на «мелочах» может привести к тому, что партнеры утратят внимание к более крупной стратегической цели, стоящей перед НАТО.

Скапаротти добавил, что Соединенные Штаты являются глобальной державой с глобальными обязанностями. По его словам, американская стратегия безопасности не в полной мере отражает структуру и возможности вооруженных сил США. Нужная стратегия, когда дело доходит до вооруженного конфликта, состоит в том, чтобы активно действовать в одном театре военных действий и удерживать свои позиции на другом.