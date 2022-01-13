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По направлению к Калининградской области выдвинулись три больших десантных корабля ВМФ РФ, сообщил портал Avia.Pro. Авторы уверены, что это один из ответных шагов на агрессивные заявления Североатлантического альянса, о которых ранее предупреждал замглавы внешнеполитического ведомства России Александр Грушко.

Портал ссылается на Телеграм-канал «Оперативная линия», который отмечает, что на БДК в Калининград направляется вооружение, которое станет военным ответом Москвы на отказ НАТО от переговоров по гарантиям безопасности. Переход кораблей «Оленегорский горняк», «Петр Моргунов» и «Георгий Победоносец» в Балтику – это лишь малая часть заранее подготовленных Россией военно-технических мер, которые она обещала предпринять, если Альянс и США откажутся от выполнения требований проекта договора.

По мнению экспертов, большие десантные корабли переправляют в Калининградскую область реактивные системы залпового огня, ОТРК, комплексы радиоэлектронной борьбы, танки и другое вооружение, которое обеспечит надежную защиту российских границ в случае агрессии НАТО.

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