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Американский Госдеп потребовал у властей Казахстана обоснований для ввода в страну миротворческих сил ОДКП. Заявление об этом сделал руководитель пресс-службы ведомства Нед Прайс.

Он отметил, что Соединенные Штаты следят за этим процессом и призывают урегулировать конфликт мирным путем, не нарушая права человека. Правительство Казахстана же должно ответить на ряд вопросов, связанных с необходимостью ввода в страну сил ОДКБ.

Ранее Джен Псаки, представляющая администрацию президента США Джо Байдена, выразила сомнения в обоснованности помощи ОДКБ в урегулировании конфликта в Казахстане. Она заявила, что именно поэтому Вашингтон намерен продолжить отслеживать ситуацию.

Эксперт Игорь Коротченко пояснил, что силы ОДКБ не собираются участвовать в боевых действиях и нейтрализации банд. Они возьмут на себя охрану стратегически важных объектов Казахстана и процесс стабилизации ситуации в стране.

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