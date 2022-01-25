Министр обороны Украины Алексей Резников в эфире передачи «Свобода слова», выходящей на телеканале ICTV, заявил, что у него нет сведений о том, что Россия намеревается начать вторжение в страну в скором времени.

Согласно заявлению министра, сейчас у России нет ни одной ударной группировки, вооружённую силами РФ, которую можно было бы заподозрить в том, что они отправятся в наступление в ближайшее время. По мнению Резникова, ситуация, при которой Россия нападёт на Украину в ближайшие несколько недель, является маловероятной.

Телеведущий также задал Резникову вопрос о вероятности нападения России 20 февраля, когда в Пекине завершатся Олимпийские игры. Как считает министр, это вероятность невысокая.

Недавно генерал ВСУ Александр Павлюк заявил, что Россия может начать “вторжение” на Украину 20 февраля. Он заявил, что в этот день завершаются Олимпийские игры в Пекине и учения “Союзная решимость-2022”, что, как он считает, не случайно.