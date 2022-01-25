читать 1 минуту
Автор
Оцени статью
0
0
Статьей поделились: 0 пользоват.
Facebook 0
WhatsApp 0
Odnoklassniki 0
VK 0
Telegram 0

Министр обороны Украины Алексей Резников в эфире передачи «Свобода слова», выходящей на телеканале ICTV, заявил, что у него нет сведений о том, что Россия намеревается начать вторжение в страну в скором времени.

Согласно заявлению министра, сейчас у России нет ни одной ударной группировки, вооружённую силами РФ, которую можно было бы заподозрить в том, что они отправятся в наступление в ближайшее время. По мнению Резникова, ситуация, при которой Россия нападёт на Украину в ближайшие несколько недель, является маловероятной.

Телеведущий также задал Резникову вопрос о вероятности нападения России 20 февраля, когда в Пекине завершатся Олимпийские игры. Как считает министр, это вероятность невысокая.

Недавно генерал ВСУ Александр Павлюк заявил, что Россия может начать “вторжение” на Украину 20 февраля. Он заявил, что в этот день завершаются Олимпийские игры в Пекине и учения “Союзная решимость-2022”, что, как он считает, не случайно.

Вам может понравиться

Танки Т-72 во время учений расстреляли колонну бронемашин

В Ставропольском крае во время проведения учений были уничтожены движущиеся бронеавтомобили. Об этом рассказывает издание «Российская газета». Учения проводились на полигоне Николо-Александровский, в них приняли участие танки Т-72 Б3М. Уточняется,
  • Анна
  • 22.01.2022
  • читать 1 минуту

Депутат Бальбек назвал президента Украины Зеленского “танцором диско” под музыку США

«Танцор диско» Владимир Зеленский танцует исключительно под музыку американских композиторов, заявил крымский эксперт Руслан Бальбек. Так депутат Госдумы прошлого созыва прокомментировал высказывание украинского лидера о переходе внешней разведки страны «в

Фрегат ВМС Великобритании чуть не столкнулся с российской подлодкой в Северной Атлантике

В 2020 году в северной части Атлантического океана едва не столкнулись фрегат Northumberland Королевских ВМС Великобритании и российская подводная лодка. Информация об этом инциденте больше года была засекречена, но ее
Погода в России:
Санкт-Петербург: погода, 25 января – пасмурно, до -0 °C | город Мытищи: погода, 25 января – пасмурно, до -10 °C | Петропавловск-Камчатский: погода, 25 января – переменная облачность, до -11 °C | Южно-Сахалинск: погода, 25 января – переменная облачность, до -11 °C | Королев: погода, 25 января – пасмурно, до -2 °C | Подольск: погода, 25 января – пасмурно, до -10 °C | Армавир: погода, 25 января – пасмурно, до 0 °C |