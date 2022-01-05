Импорт угля на Украину остановился, так как Казахстан заблокировал поставки, сообщил глава Минэнерго Герман Галущенко. Он пояснил, что контракт на 660 тысяч тонн топлива у Киева есть, однако оно не поступает «из-за соответствующих действий России».

«Сейчас мы не видим физической возможности получить этот уголь», – заявил Галущенко.

По словам министра, которые приводит РИА Новости, топливо застряло на границе Казахстана и РФ, так как его транзит по российской территории заблокирован.

Напомним, что в Казахстане протесты постепенно перерастают в государственный переворот. Митингующие уже разгромили резиденцию президента Токаева в Алма-Ате, захватили здания прокуратуры и мэрии и направляются к аэропорту. В распоряжении протестующих имеется огнестрельное оружие – карабины и автоматы.

Все началось с митингов против повышения в два раза цен на сжиженный газ. Первые акции протеста прошли 2 января в городе Жанаозен. 4 числа по всей стране начались столкновения с силовиками.