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На февраль запланированы крупные совместные учения белорусских и российских войск. Однако их готовность к маневрам будет проверена уже в самое ближайшее время, заявил замначальника Генштаба ВС Беларуси Павел Муравейко.

Он заявил, что внезапная проверка готовности перед учениями «Союзная решимость» станет ответом на агрессивные действия иностранных государств, которые продолжают усиливать свое военное присутствие на границах России и Белоруссии. Проверяться будут все силы и средства, которые планируется задействовать в военных маневрах.

Напомним, что дата учений в настоящий момент неизвестна. Ранее президент Беларуси Александр Лукашенко поручил определиться с ней и объявить во всеуслышание. Он уверен, что это даст возможность избежать новых публикаций в западных СМИ о переброске российских и белорусских войск к границам Европы и Украины, а также о готовящемся «нападении».

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