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Глава ДНР Денис Пушилин заявил, что есть доказательства, указывающие на намерение ВСУ начать атаку на Донбасс поблизости от границ Ростовской области.

В интервью журналистам телеканала «Аль-Джазира» Пушилин заявил, что начать атаку Украина может уже в скором времени. Так, на это указывает то, что сейчас Украина весьма активно отправляет на линию фронта тяжёлое вооружение и солдат. Кроме того, ведётся переброска даже того оружия, которое уже давно не применяли. К примеру, это «Ураган» или «Смерчи».

Третьи доказательством Пушилин считает присутствие на Украине большого количества иностранных журналистов. Как он отметил, представители зарубежных СМИ проводят свои съёмки в то время, когда на Западе «раздувается истерия».

Также Пушилин отметил, что Украина уже давно не выполняет Минские соглашения.

Ранее эксперт Михаил Ходаренок заявил, что сейчас ВСУ не начнут полномасштабное наступление на Донбасс. По его словам, это не в сфере интересов Украины.

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