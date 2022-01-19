Германия не закрывала небо для британских самолетов с противотанковыми комплексами для Украины. Официальный представитель премьер-министра Великобритании заявил, что говорить о запрете пролета воздушных машин через пространство ФРГ «неверно». Но так и не захотел пояснять, что же произошло на самом деле.

Напомним, что британские самолеты следовали прямым курсом на Украину, однако над Германией сделали большой крюк, облетев страну. Представитель Бориса Джонсона заявил, что не собирается обсуждать те высказывания и версии, которые уже прозвучали из-за такого маршрута транспортников ВС Великобритании.

Напомним, что депутат Верховной рады Алексей Гончаренко привел свою шутливую версию изменения маршрута. В своем телеграм-канале он написал, что британские пилоты обошли Германию, чтобы ненароком не выйти из себя и не разбомбить газопровод «Северный поток-2».