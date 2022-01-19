Украинский парламентарий Алексей Гончаренко в собственном телеграм-канале пошутил о полете британских самолетов, которые доставили в страну противотанковые комплексы. Он заявил, что пилоты решили от греха подальше облететь Германию, чтобы не поддаться соблазну и не сбросить бомбу на «Северный поток-2», рассказало РИА Новости.

Политик опубликовал скриншот маршрута с мониторинговых сервисов, на которых видно, что самолеты действительно летели в обход территории ФРГ.

«На самом деле самолеты летели мимо, чтобы не сорваться и случайно не разбомбить “Северный Поток-2” по пути», — прокомментировал Гончаренко.

Также же он пообщался сам с собой от имени главы правительства Великобритании Бориса Джонсона, который якобы решил позже вернуться к теме «Северного потока-2».

Напомним, что в украинском Минобороны заявили о поставках противотанковых комплексов из Великобритании, а также подчеркнули, что оно предназначено только для обороны границ страны.