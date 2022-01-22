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Россия может напасть на Украину после 20 февраля и ее ждет ожесточенное сопротивление, заявил генерал ВСУ Александр Павлюк изданию The Times. Он отметил, что для успешного противодействия «вторжению» Киеву очень важно будет своевременно получить информацию о точной дате начала боевых действий и направлении удара.

По словам генерала, если разведка сработает четко и получит эти сведения, то российская армия понесет крупные потери. Это заставит Москву свернуть наступление и отвести войска на исходные позиции.

«У нас около полумиллиона человек, которые прошли через войну в этой стране, в которой они потеряли либо кого-то, либо что-то. Полмиллиона тех, кто потерял кровь родственника, потерял свои дома или потерял своих друзей, и они готовы разорвать русских голыми руками», – грозно заявил Павлюк.

Напомним, что западные СМИ также пророчили «нападение России» в середине февраля, однако сейчас стало известно, что по просьбе председателя КНР Си Цзиньпина «вторжение» отложено до завершения Олимпиады в Китае.

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