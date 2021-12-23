Представители предприятия «Алмаз-Антей», выпускающего ЗРК С-400, рассказали журналистами о создании современного электрокара, продемонстрировав его первые фотоснимки.

Автомобиль разрабатывается под предварительным наименованием E-NEVA. Речь идет об электрическом кроссовере, который в длину достигает четырех с половиной метров. Без перезарядки он может проехать около 463 километров, а его максимальная скорость составляет 197 км/ч. До 60 км/ч новинка разгоняется всего за 2,7 секунды.

Организация также разместила фотографии интерьера электромобиля. На них можно увидеть, что машина оборудована огромным сенсорным экраном с диагональю пятнадцать дюймов и цифровой панелью приборов. На переднем стекле имеется проекционный дисплей. Объем багажного отделения E-NEVA составляет 610 литров. Позднее будут представлены варианты с гибридным агрегатом.