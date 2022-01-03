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НАТО вряд ли рискнет нападать на Россию из Средиземноморского региона, так как связка Крым-Хмеймим обеспечивает надежную защиту от такой агрессии, уверен парламентарий Андрей Картаполов.

Бывший замглавы Минобороны пояснил, что у РФ имеется реальная возможность уничтожить американские и натовские военные базы, средства управления и расположенные на территории Восточной Европы боевые системы. Зная об этом, Альянс не станет подвергать себя ненужным рискам. Начинать войну, зная о большой вероятности разгромного поражения, нет никакого смысла.

«Они очень чувствительны к поражению, к потерям. Конечно, надо понимать важность связки Крым-Хмеймим», – пояснил эксперт.

Картаполов также рассказал, что за последние два десятилетия Россия сумела начать собственное производство боевой техники и комплектующих, что позволило выйти в мировые лидеры и одновременно с этим избавиться от европейских комплектующих, в которых вполне могли быть опасные «закладки».

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