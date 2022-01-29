Американский генерал Марк Милли заявил, что в случае «нападения» РФ «будет страшно». Он пояснил, что в настоящий момент на рубежах Украины располагаются оперативно-тактические комплексы и артиллерия, авиация и баллистические ракеты. Если Москва задействует все это в густонаселенных украинских городах, то страна понесет очень крупные потери.

«Только представьте, «какая будет картина в густонаселённых городских зонах, вдоль автомагистралей и так далее».«Будет ужасно. Будет страшно», – повторил генерал.

Напомним, что глава Пентагона Ллойд Остин ранее заявил, что российский лидер Владимир Путин «еще не принял решение о «нападении» на Украину». Но все еще может это сделать.

Москва неоднократно повторяла, что в ее планы «вторжение на Украину» не входит, а перемещения войск на границе с соседней страной никого не должно волновать.