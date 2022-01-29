читать 1 минуту
Автор
Оцени статью
0
0
Статьей поделились: 0 пользоват.
Facebook 0
WhatsApp 0
Odnoklassniki 0
VK 0
Telegram 0

Американский генерал Марк Милли заявил, что в случае «нападения» РФ «будет страшно». Он пояснил, что в настоящий момент на рубежах Украины располагаются оперативно-тактические комплексы и артиллерия, авиация и баллистические ракеты. Если Москва задействует все это в густонаселенных украинских городах, то страна понесет очень крупные потери.

«Только представьте, «какая будет картина в густонаселённых городских зонах, вдоль автомагистралей и так далее».«Будет ужасно. Будет страшно», – повторил генерал.

Напомним, что глава Пентагона Ллойд Остин ранее заявил, что российский лидер Владимир Путин «еще не принял решение о «нападении» на Украину». Но все еще может это сделать.

Москва неоднократно повторяла, что в ее планы «вторжение на Украину» не входит, а перемещения войск на границе с соседней страной никого не должно волновать.

Вам может понравиться

Политолог Варвик: Россия слишком сильна, поэтому Запад не может игнорировать ее интересы

Россия имеет большой вес и влияние в мировой политике, а ее потенциал для хаоса и разрушений огромен. Из-за этого Западу нужно не игнорировать ее, а «строить мост», чтобы наладить отношения,

Россиян, живущих в ДНР и ЛНР, могут призвать на военную службу в России

Первый зампредседателя комитета Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и связях с соотечественниками Виктор Водолацкий высказался насчёт россиян, которые живут в ДНР и ЛНР. Речь идёт военной службе. Согласно заявлению
  • Анна
  • 29.01.2022
  • читать 1 минуту

Сатановский: Россия прозрачно намекнула, что США пора убираться из Сирии

Россия прозрачно намекнула Соединенным Штатам, что их действия в Сирии могут обернуться вторым Вьетнамом, где погибли 60 тысяч американских солдат, рассказал политолог-востоковед Евгений Сатановский. Он также отметил, что Вашингтон упорно
Погода в России:
Санкт-Петербург: погода, 29 января – пасмурно, до -7 °C | город Мытищи: погода, 29 января – пасмурно, до -5 °C | Петропавловск-Камчатский: погода, 29 января – небольшой снег, до -5 °C | Южно-Сахалинск: погода, 29 января – небольшой снег, до -12 °C | Королев: погода, 29 января – небольшой снег, до 1 °C | Подольск: погода, 29 января – пасмурно, до -4 °C | Армавир: погода, 29 января – пасмурно, до 1 °C |