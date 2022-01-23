Ведущий телеканала Fox News Такер Карлсон рассказал об опасности конфликта с Россией.

Согласно заявлению телеведущего, сейчас США стоят на пороге войны с Россией. Он указал, что либеральные СМИ прикладывают все усилия для разжигания войны – в частности, от американского президента требуют защищать территориальную целостность Украины.

Карлсон отметил, что вступление Украины в НАТО является для России примерно такой же ситуацией, как для США военный контроль Китая над Мексикой. Таким образом, нет ничего удивительного в том, что нахождение Украины в НАТО считают в России угрозой. Но для США от этого нет никакой выгоды.

Приглашённый эксперт по России Клинт Эрлих также отметил, что не все в НАТО в принципе хотят вступления Украины, так как считают её коррумпированной страной, которая будет являться обузой, а не военным активом. Многие пытаются затащить Украину в НАТО только ради того, чтобы позлить Россию. Ситуацию в целом он считает опасной, так как Россия имеет более четырёх тысяч ядерного оружия и уже заявляла о его возможном размещении на Кубе и в Венесуэле. Это грозит повторением кубинского ракетного кризиса.

Ранее политолог Алексей Леонков заявил, что Европа и США отправляют на Украину в качестве “помощи” морально устаревшее оружие. По его мнению, это доказывает, что в “нападение” России никто на Западе не верит.