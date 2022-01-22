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Пропагандистская кампания, в рамках которой Великобритания, США, а теперь еще и Прибалтика с Чехией поставляют Украине вооружение, доказывает, что на Западе никто не верит в «нападение» России, уверен политолог Алексей Леонков.

Он пояснил, что «Джавелины» и «Стингеры», как и шведские гранатометы NLAW, поставленные в Киев Лондоном – это оружие из прошлого. Европа и США просто сбагривают Украине морально устаревшие образцы вооружений, которыми в ВСУ и пользоваться никто толком не умеет.

По словам эксперта, поставляемое Киеву оружие не обеспечит ему преимущества даже перед ополчением Донбасса, не говоря уже о российской армии. Если бы Запад верил в свой собственный бред о «нападении РФ», он действовал бы совершенно по-другому. Стремясь накачать Украину оружием, способным оказать достойное сопротивление российским войскам. А так он просто избавляется от скопившегося хлама.

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