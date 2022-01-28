Если Киев развяжет войну против России, она может без особых трудностей одержать победу с использованием только шести подводных лодок Черноморского флота, пишет американское издание Forbes.

Авторы публикации напоминают, что в распоряжении Украины был «подводный флот» в составе единственной субмарины «Запорожье», которую спустили на воду в 70-е годы прошлого столетия. Она до 2014 года ржавела в Крыму, однако потом перешла в собственность ВМФ РФ и в конечном итоге превратилась в металлолом.

Москва, напротив, стремительными темпами развивает свой подводный флот. В составе ЧФ имеется шесть ДЭПЛ «Варшавянка», которые на Западе называют «черными дырами» за способность бесшумно и незаметно перемещаться под водой. Именно так они выследят и уничтожат надводные корабли и катера украинских ВМС в случае гипотетической войны, а затем просто приблизятся на минимальное расстояние к берегу и обстреляют территорию Украины ракетами «Калибр». Это обеспечит безоговорочную победу РФ, уверены американские эксперты.