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Если Киев развяжет войну против России, она может без особых трудностей одержать победу с использованием только шести подводных лодок Черноморского флота, пишет американское издание Forbes.

Авторы публикации напоминают, что в распоряжении Украины был «подводный флот» в составе единственной субмарины «Запорожье», которую спустили на воду в 70-е годы прошлого столетия. Она до 2014 года ржавела в Крыму, однако потом перешла в собственность ВМФ РФ и в конечном итоге превратилась в металлолом.

Москва, напротив, стремительными темпами развивает свой подводный флот. В составе ЧФ имеется шесть ДЭПЛ «Варшавянка», которые на Западе называют «черными дырами» за способность бесшумно и незаметно перемещаться под водой. Именно так они выследят и уничтожат надводные корабли и катера украинских ВМС в случае гипотетической войны, а затем просто приблизятся на минимальное расстояние к берегу и обстреляют территорию Украины ракетами «Калибр». Это обеспечит безоговорочную победу РФ, уверены американские эксперты.

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