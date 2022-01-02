читать 1 минуту
Автор
Оцени статью
0
0
Статьей поделились: 0 пользоват.
Facebook 0
WhatsApp 0
Odnoklassniki 0
VK 0
Telegram 0

Запад, который бесконечно кричит о правах человека, почему-то совершенно не отреагировал на водную блокаду, которую Киев устроил Крымскому полуострову. Более двух миллионов крымчан испытывают страшный дефицит питьевой воды и живут как в пустыне, но грубейшее нарушение их прав Украиной никого не волнует, пишет издание EU Reporter.

Бельгийские журналисты напоминают, что 85 процентов питьевой воды поступало в Крым через Северо-Крымский канал, что на Украине. После воссоединения полуострова с Россией киевские власти просто закрыли его, что привело к нехватке живительной влаги.

Несколько лет проблема решалась за счет находящихся в республике водохранилищ, однако резко увеличившаяся нагрузка привела к их обмелению.

Авторы публикации, перевод которой представлен порталом «ПолитРоссия», заявляют, что реакцию Запада можно назвать очень странной. Впрочем, права человека для Европы и США всегда были понятием избирательным.

Вам может понравиться

Сийярто: От итогов переговоров Путина и Байдена зависит безопасность Центральной Европы

Результаты январской встречи президентов РФ и Соединенных Штатов Владимира Путина и Джо Байдена окажут влияние на безопасность во всей Центральной Европе. Не существует ничего, что могло бы заменить диалог двух

В Омской области никто из привитых пациентов не скончался от коронавируса

Заместитель министра здравоохранения Омской области Элеонора Кролевец рассказала о ситуации с коронавирусом в регионе. Как отмечается, среди жителей региона, которые поставили прививку от коронавируса, заразившихся инфекцией около 7%. При этом
  • Анна
  • 30.12.2021
  • читать 1 минуту

В Каменск-Уральске депутат Гордумы пожелал всем недоброжелателям сдохнуть

Председатель Гордумы Каменск-Уральска Валерий Пермяков несколько странно поздравил жителей города с наступающим Новым годом. Как сообщается, депутат принял участие в открытии ледового городка «Парк Трубников». На открытии он произнёс поздравительную
  • Анна
  • 30.12.2021
  • читать 1 минуту
Погода в России:
Санкт-Петербург: погода, 2 января – переменная облачность, до -10 °C | город Мытищи: погода, 2 января – пасмурно, до -8 °C | Петропавловск-Камчатский: погода, 2 января – облачно с прояснениями, до -8 °C | Южно-Сахалинск: погода, 2 января – небольшой снег, до -5 °C | Королев: погода, 2 января – пасмурно, до 2 °C | Подольск: погода, 2 января – облачно с прояснениями, до -8 °C | Армавир: погода, 2 января – небольшой дождь, до 4 °C |