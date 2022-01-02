Запад, который бесконечно кричит о правах человека, почему-то совершенно не отреагировал на водную блокаду, которую Киев устроил Крымскому полуострову. Более двух миллионов крымчан испытывают страшный дефицит питьевой воды и живут как в пустыне, но грубейшее нарушение их прав Украиной никого не волнует, пишет издание EU Reporter.

Бельгийские журналисты напоминают, что 85 процентов питьевой воды поступало в Крым через Северо-Крымский канал, что на Украине. После воссоединения полуострова с Россией киевские власти просто закрыли его, что привело к нехватке живительной влаги.

Несколько лет проблема решалась за счет находящихся в республике водохранилищ, однако резко увеличившаяся нагрузка привела к их обмелению.

Авторы публикации, перевод которой представлен порталом «ПолитРоссия», заявляют, что реакцию Запада можно назвать очень странной. Впрочем, права человека для Европы и США всегда были понятием избирательным.