Микрофоны TeslaMic, которые американский производитель электрокаров выпустил на рынок Китая, разлетелись всего за час. Пара устройство при этом обошлась каждому покупателю в 188 долларов США, рассказало издание The Wall Street Journal.

Компания Tesla разработала микрофоны специально для китайского рынка. После обновления программного обеспечения они дают возможность петь прямо в машине, которая находится на стоянке. Кроме того, они позволяют просматривать видеоролики, традиционно транслируемые в увеселительных заведениях с караоке.

Ориентация продукта именно на китайский рынок связана с огромной популярностью караоке в стране. Последние маркетинговые исследования показали, что за прошлый год полмиллиарда жителей Китая воспользовались данной услугой на различных онлайн-сервисах. Сейчас караоке в электромобили внедряет не только «Тесла», но и местные автопроизводители.