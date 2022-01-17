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Политический обозреватель издания РИА Новости Владимир Корнилов заявил, что на Украине ведётся подготовка серьёзной провокации.

При этом организацией этой провокации, как он считает, занимаются США. Корнилов отметил, что на Западе случился кризис, и новости о нападении России всем уже приелись, так как «нападает» Россия ещё с февраля прошлого года.

Также Корнилов рассказал об интересном факте. Он напомнил о фотографиях, которые демонстрировали скопление танков на границе с Украиной. Заявлялось, что это указывает на подготовку России к вторжению. Недавно были опубликованы фото полностью пустого полигона, и это, как было заявлено, тоже указывает на вторжение. То есть, как отметил обозреватель, неважно, есть на полигоне танки или нет, Россия всё равно нападёт.

Теперь Корнилов не исключает того, что могут быть проведены провокации с использованием химического оружия. Он рассказал, что министр обороны России ранее предупреждал, что американцы привезли в Авдеевку химические компоненты. Он также предположил, что провокация может быть осуществлена втемную, и на Украине даже не подозревают, что готовят американцы.

Недавно эксперт Константин Сивков заявил, что активное использование Россией “ядерного меча” поможет остановить провокации США. Он предложил отправить к берегам США подводный беспилотный аппарат «Посейдон» или разместить ракеты в Венесуэле или на Кубе.

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