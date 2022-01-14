Более активное использование Россией «ядерного меча» поможет быстро успокоить бесконечно организующие провокации Соединенные Штаты, уверен военный эксперт Константин Сивков. Он поясняет, что «размахивать» этим оружием направо и налево совсем необязательно, а вот вынуть его из ножен не помешало бы.

Так, можно отправить к американским берегам подводный беспилотный аппарат «Посейдон», который при взрыве способен смыть в океан пару-тройку мегаполисов. Либо разместить ракеты в Венесуэле или на Кубе, чтобы свести к минимуму подлетное время.

В беседе с изданием “Взгляд” эксперт отметил, что РФ может пойти по американскому пути и заняться созданием военно-политических альянсов. Вариант одного из них напрашивается сам по себе – сотрудничество с Китаем совсем скоро может перейти с экономических на военные рельсы. В этом случае РФ будет тем самым «ядерным мечом», а КНР – «фабрикой для него». Также Москва вполне может сотрудничать с Ираном с КНДР, которые тоже не слишком любят США.