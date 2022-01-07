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Ветеран ополчения Донбасса Владлен Татарский рассказал, зачем украинская армия перешла на стандарт связи Digital Mobile Radio. Сделано это для того, чтобы американские генералы могли давать киевским коллегам советы или даже командовать войсками в случае начала полномасштабных боевых действий.

Эксперт отметил, что Digital Mobile Radio является гражданским стандартом, но существенно превосходит военную связь ВСУ. Кроме того, он обеспечивает возможность осуществлять управление армией из Соединенных Штатов, не появляясь на территории Украины.

По мнению Татарского, до Пентагона окончательно дошло, что украинские генералы некомпетентны и не в состоянии осуществлять эффективное управление войсками. Поэтому они решили взять этот процесс в свои руки.

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