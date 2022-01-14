США приблизились к России на расстояние, с которого могут атаковать ее в считанные секунды. У Москвы сейчас такой возможности нет, поэтому нужны срочные меры для восстановления паритета, заявил депутат Госдумы Алексей Журавлев. Его слова приводит РИА Новости.

Он напомнил, что численность натовских войск на границе РФ постоянно увеличивается. При этом Альянс вдалбливает в головы своих партнеров в Прибалтике и Польше, что скоро им придется воевать с Россией. Хотя она не собирается развязывать боевые действия.

Напротив, именно Москва разработала договор, подписание которого могло бы обеспечить полную безопасность на европейском континенте. Однако США и НАТО на ее предложения отвечает только новыми угрозами да давно ставшим привычным враньем. Единственная ситуация, в которой Вашингтон и Брюссель начинают внимательно слушать Россию – это подготовка к превентивному удару по ним. Кроме силы, они больше не понимают ничего.

Именно поэтому, пояснил Журавлев, размещение российских ракет в Венесуэле и на Кубе могло бы несколько отрезвить «западных партнеров», внушить им страх моментального ответного удара и заставить прислушиваться к мнению РФ без бесконечной откровенной лжи.