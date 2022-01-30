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Председатель региональной экологической организации «Зеленый Фронт» Сергей Виноградов считает, что в ближайшее время власти Петербурга не смогут решить многочисленные проблемы, вызванные провалом старта «мусорной реформы». По мнению эксперта, чиновники Смольного не воспринимают критику и возлагают всю ответственность на регоператора НЭО, вместо того, чтобы исправлять собственные ошибки.

«У того, кто здравый голос подает, у него права этого голоса не будет. Нам объяснят, что почему-то эти граждане или организации плохие», — заявил он.

Отметим, что губернатор Александр Беглов на сегодняшний день не отвечает горожанам на многочисленные вопросы, вызванные «мусорным коллапсом». Градоначальник не прислушивается к инициативам экспертов и горожан, из-за чего, по мнению Виноградова, у «мусорной реформы» нет перспектив.

«Сейчас мы видим, что тактики нет: куда везти, что делать, куда звонить, дозвониться невозможно. А стратегии вообще нет и пока ее не будет, то мы будем это все видеть», — возмутился эксперт.

Напомним, чиновники Смольного продолжают бездействовать, несмотря на шквал критики со стороны горожан, недовольных проблемами с вывозом отходов.

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