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Эксперт Юрий Кнутов в беседе с «ПолитРоссией» рассказал, как отреагирует Россия, если Байден зайдёт слишком далеко в своих попытках шантажа.

Как заявляется, в США думают над тем, чтобы разместить свои военные силы в Восточной Европе. Речь идёт об авиации, военных кораблях и тысячах военных. Разместить их могут под предлогом напряжённой ситуации с Украиной.

По имеющейся информации, с таким предложением выступил Пентагон. В случае обострения ситуации силы могут быть многократно увеличены. Решение Байден может принять уже в ближайшие дни.

По словам Кнутова, эта стратегия направлена на запугивание России. Запад хочет надавить на Москву, заставив её отказаться от предложений, которые США и ЕС неудобны. Кнутов также отметил, что раньше Байден хотел перенаправить ресурсы на борьбу с Китаем, но сейчас, по всей видимости, он сначала хочет нанести удар по России, и только потом по Китаю.

В ответ на это Россия может отправить подлодки к американским берегам и устроить пролёт своей авиации. Кроме того, могут проводиться и показательные акции.

Ранее Юрий Кнутов заявил, что НАТО опасается российских систем РЭБ. По словам эксперта, у России есть средства РЭБ, которые могут вывести из строя средства радиоконтроля, используемые странами НАТО, но применять их она не собирается.

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  • 23.01.2022
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