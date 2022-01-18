По словам Максима Сушинского, в Санкт-Петербурге никогда не было таких проблем с мусором. Он недоумевает, почему Северная столица столь разительно изменилась при губернаторстве Александра Беглова.

Петербургские чиновники лишь создают видимость уборки. Их «стараниями» мусорный коллапс до сих пор остаётся в силе, заявил бывший хоккеист команды СКА Максим Сушинский.

Он одобрил выпуск клипа на песню «Пока так», в котором музыкант Сергей Шнуров поёт о превращении Санкт-Петербурга в заснеженную помойку.

«Такого беспредела я не помню вообще, чтоб было так когда-то. Молодец Шнур, что хоть кто-то о беспределе в открытую сказал. Я его поддерживаю. Потому что в соцсетях люди жалуются, но это не смотрят власти. Как такое возможно вообще? Просто беспредел, повторю. У меня нет других слов», – сетует Сушинский.

По его словам, Северная столица пришла в упадок при губернаторстве Александра Беглова. Он уточнил, что Санкт-Петербург теперь уступает не только Москве: на его фоне, например, Казань и Екатеринбург сегодня «блестят от чистоты».