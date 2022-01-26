После Нового года в школьных столовых возросло количество недовольных отзывов от родителей. Детям стали давать некачественные фрукты. Причина – экономия городских властей. Губернатор Петербурга Александр Беглов поднял траты в секторе соцпита всего на 8%, тогда как стоимость школьной «фруктовой корзины» выросла на 25%.

Родители школы №411 и лицея №419 в Петродворцовом районе вместе с депутатом Олегом Кравцовым второй год ежедневно отслеживают, чем кормят их детей. Контроль помог улучшить ситуацию, нарушений стало в разы меньше. После Нового года проблемы вернулись: ученикам школы №411 в столовой выставили несвежие на вид мандарины. Возмущённые родители заявили, что такими фруктами только скотину кормить.

Через три дня на низкое качество фруктов обратил внимание учитель лицея №419. Ещё через два дня в столовой появились вкусные, но неаппетитные на вид яблоки. Негативные отзывы о школьных фруктах появились и в остальных районах Петербурга.

В прошлом году взлетели цены на самые популярные фрукты. От 10 до 50% составило повышение. Бананы исчезли из школьных столовых вообще. В целом рост цен на продукты достиг 10-20%. При этом школьные обеды по распоряжению градоначальника подорожали всего на 8%.

Добавляет сложностей и активный демпинг поставщиков питания с целью получения госконтрактов, порой вполовину. Рекомендованное Смольным увеличение расходов на соцпитание не покрыло разницу с инфляцией. А комбинаты занизили её ещё сильнее, стремясь получить договоры. Несложно предугадать, что при недофинансировании подрядчики, стремясь получить наибольший доход, станут закупать минимально приближенные к качественным продукты.

Сокращается разрыв по ценам между Петербургом и крупными городами – Омском, Мурманском и другими. Стоимость школьных завтраков и обедов там выросла на 20-25% и почти сравнялась с петербургской ценой. Депутат Кравцов уверен, что родительский контроль – самый эффективный способ заставить поставщиков работать на совесть. Со стороны власти тоже необходимо внимательное отношение к качеству продуктов для детей.

До 2020 года рынок соцпита лихорадило. Картели поставщиков полностью контролировали ситуацию, сговариваясь и получая самые выгодные контракты. Управление социального питания даже не пыталось отслеживать нарушения в работе комбинатов. После проверки КСП проблема вскрылась, и Наталия Петрова, глава УСП на тот момент, уволилась ещё до публикации результатов расследования. Пришедший вместо неё Алексей Барабанщиков попытался изменить отрасль социального питания. Он успел даже создать Единый стандарт качества школьного питания, при котором пригодные по качеству, но скверные на вид фрукты дети бы не получали.

Барабанщиков не успел завершить перемены в отрасли соцпита. В ноябре прошлого года после публичной критики чиновников Смольного и конкретно губернатора Беглова Алексея Барабанщикова задержали и сняли с работы. А инициативы по изменению социального питания приостановили.