Врач и телеведущий Александр Мясников в своем Telegram-канале резко высказался по поводу списка противопоказаний к вакцинации от коронавирусной инфекции, который опубликован Министерством здравоохранения.

Минздрав России добавил в перечень противопоказаний к прививке покраснение и отек в месте инъекции. Мясников заявил, что такая реакция может наблюдаться абсолютно у любого человека, и назвал ее самой распространенной и безобидной среди всех побочных явлений.

Журналист также утверждает, что такие поправки негативно скажутся на темпах вакцинации в России.

Врач призвал жителей России активно вакцинироваться от новой коронавирусной инфекции из-за возможной вспышки заболевания. По оценкам экспертов, в ближайшее время заболеваемость может резко увеличиться из-за распространения нового штамма «Омикрон».