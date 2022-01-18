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В интервью для радио Sputnik  врач-диетолог, гастроэнтеролог, кулинарный блогер Нурия Дианова рассказала, почему полезно выпивать стакан воду утром натощак.

Дианова сообщила, что организм пробуждается, запускаются процессы пищеварения, стимулируя работу желудочно-кишечного тракта после того, как человек выпивает стакан воды утром перед едой. Если это взять за привычку и делать регулярно, то микрофлора кишечника придет в норму, кожа станет чище, улучшится настроение.

Дианова подчеркнула, что не всякая вода дает такой эффект. Нужно соблюдать одно важное условие. Вода должна быть комнатной температуры, не холодной. Если человек ощущает частые боли в животе, ему следует употреблять воду теплее комнатной температуры.

Холодная же вода может сильно навредить людям с заболеваниями желудочно-кишечного тракта.

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