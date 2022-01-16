читать 1 минуту
Автор
Оцени статью
0
0
Статьей поделились: 0 пользоват.
Facebook 0
WhatsApp 0
Odnoklassniki 0
VK 0
Telegram 0

Учёные установили, что наполнитель для кошачьего туалета позволяет сократить количество выбросов парниковых газов.

Как сообщается, во многих таких наполнителях применяется глиняный абсорбент. Как установили сотрудники Массачусетского технологического института, этот абсорбент при соблюдении некоторых условий может весьма эффективно снижать выбросы парниковых газов.

Во время проведения исследований абсорбент был обработан медью. В результате этого получился материал, который вытягивает парниковые газы из воздуха. Согласно заявлению учёных, использовать подобную технологию можно в таких местах, как шахты для добычи угля или коровники.

Отмечается, что авторам этой разработки уже был выделен грант для создания оборудования. Размер гранта составляет два миллиона долларов.

Ранее учёные обнаружили, что у кошек может быть потенциально опасный для человека вирус. Он схож с коронавирусом, но мог существовать ещё до него.

Вам может понравиться

Объяснено происхождение жизни на Земле

Ученые смогли объяснить появление жизни на Земле белками, которые связывают металлы. Источниками возникновения жизни на Земле вполне могли быть белки, имеющие общие строительные блоки.  Ученые заявили, что данное открытие поможет

Происхождение органических материалов в марсианском метеорите является абиогенным

Ученые провели исследование метеорита Аллан Хиллс 84001 и выяснили, что органические молекулы в нём не являются биологическими. Как известно, органические вещества могут быть созданы живыми организмами, а также путем небиологических

Учёные: сушильные машины – самый опасный источник загрязнения воздуха среди бытовой техники

Специалисты Центральной лаборатории загрязнения морской среды из Университета Гонконга пришли к неожиданным выводам, изучая бытовые источники загрязнения воздуха. Самым опасным из них признали стиральные машины с функцией сушки.   После проведения
Погода в России:
Санкт-Петербург: погода, 16 января – облачно с прояснениями, до -3 °C | город Мытищи: погода, 16 января – пасмурно, до -4 °C | Петропавловск-Камчатский: погода, 16 января – облачно с прояснениями, до -10 °C | Южно-Сахалинск: погода, 16 января – облачно с прояснениями, до -5 °C | Королев: погода, 16 января – пасмурно, до -3 °C | Подольск: погода, 16 января – облачно с прояснениями, до -4 °C | Армавир: погода, 16 января – небольшой снег, до -1 °C |