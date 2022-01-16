Учёные установили, что наполнитель для кошачьего туалета позволяет сократить количество выбросов парниковых газов.

Как сообщается, во многих таких наполнителях применяется глиняный абсорбент. Как установили сотрудники Массачусетского технологического института, этот абсорбент при соблюдении некоторых условий может весьма эффективно снижать выбросы парниковых газов.

Во время проведения исследований абсорбент был обработан медью. В результате этого получился материал, который вытягивает парниковые газы из воздуха. Согласно заявлению учёных, использовать подобную технологию можно в таких местах, как шахты для добычи угля или коровники.

Отмечается, что авторам этой разработки уже был выделен грант для создания оборудования. Размер гранта составляет два миллиона долларов.

Ранее учёные обнаружили, что у кошек может быть потенциально опасный для человека вирус. Он схож с коронавирусом, но мог существовать ещё до него.