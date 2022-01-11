Учёные заявили, что среди кошек может находиться вирус, являющийся смертельным для человека.

Как сообщается, учёные из Университета Теннеси выяснили, что у кошек имеются антитела к рецептор-связывающему домену коронавируса. Причём, как было заявлено, имеются эти антитела у весьма большого количества кошек – они были выявлены в 70% взятых образцов. Более того, указывается, что образцы были взяты ещё до того, как в мире началась пандемия коронавируса.

По мнению специалистов, кошки могли находиться в контакте с вирусом, чей S-белок практически аналогичен белку SARS-CoV-2. В итоге из-за этого сформировались кросс-реактивные антитела. Также это указывает на то, что среди кошек может циркулировать весьма опасный для их хозяев вирус.

Ранее инфекционист рассказал, в каких случаях риск быстрой смерти от коронавируса возрастает. Как было заявлено, это может произойти, если поздно обратиться к медикам.