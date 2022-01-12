В Германии заявили, что не собираются уступать российскому президенту Владимиру Путину даже в том случае, если страна останется без газа.

Как сообщили авторы немецкого издания Der Spiegel, Германия намеревается перейти на «зеленую энергетику». Однако сделать это без газа весьма затруднительно. В ФРГ в настоящее время 55% необходимой электроэнергии обеспечивается за счёт атомных, угольных и газовых электростанций. Но уже к концу этого года атомные станции намереваются закрыть. Отказаться от угольных электростанций планируют в период до 2030 года.

В итоге в стране будут производить на 40% меньше электроэнергии. Солнечные и ветряные станции ситуацию не исправят, так как они зависят от природных условий, из-за чего работают нестабильно.

Германия импортирует около 90%, из них 55% поступают из России. Спрос на газ в стране весьма высокий, несмотря на это, в значимости газопровода «Северный поток-2» в Германии сомневаются. Поэтому, несмотря на то, что газопровод принёс бы очевидную выгоду, решающим фактором станет геополитическая расстановка сил.

Недавно мы сообщали, что большинство жителей Германии поддерживают запуск “Северного потока-2”. За это выступили около 60% опрошенных.