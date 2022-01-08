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На канале ARD, сославшись на исследование Infratest dimap, отметили, что большая часть жителей Германии ждут запуска «Северного потока – 2». В соответствующем опросе приняли участие около 1,3 тысячи человек.

Отмечается, что ввода газопровода в эксплуатацию ждут 60 процентов опрошенных. Лишь 28 процентов немцев считают, что властям следует отказаться от реализации соответствующего проекта. Остальные решили воздержаться от ответа. При этом указывается, что в восточных областях «за» выступают 70 процентов жителей, а в западных – только 57 процентов.

Исследователи также узнали о политических взглядах респондентов. Оказалось, что среди граждан ФРГ, которые поддерживают партию «Зеленых», почти 55 процентов выступают против сертификации российского газопровода. Больше всего сторонников данного проекта (86 процентов) было замечено среди сподвижников фракции «АдГ».

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