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Немецкий парламентарий Юрген Хардт, представляющий Христианский демократический союз, заявил, что новая коалиция правит страной всего несколько недель, но в ее политике уже появились «трещины». И связаны они с газопроводом «Северный поток-2».

Так, канцлер Олаф Шольц заявил, что сертификация газопровода идет в полном соответствии с прописанной в законодательстве ЕС процедурой безо всякой политики. Анналена Бербок, возглавившая внешнеполитическое ведомство, уверена, что «Северный поток-2» — это не просто коммерческий проект. Он исполняет важную геополитическую роль и заслуживает пристального внимания.

Напомним, что в России неоднократно заявляли, что газопровод является выгодным не только для РФ, но и для всей Европы. Также российские чиновники много раз просили прекратить политизировать «Северный поток-2», так как к политике он не имеет никакого отношения.

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