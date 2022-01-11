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Россия способна отключить всю Великобританию от Интернета. Об этом сообщает издание Daily Mail.

Так, на дне океана проведены глубоководные кабели. Именно за счёт них осуществляется около 97% коммуникаций во всём мире. Отключение этих кабелей привело бы к многочисленным проблемам во всех сферах.

Адмирал сэр Тони Радакин считает, что Россия является враждебной страной. Он также заявил, что Россия может отключить Британию от Интернета. На это указывает, в частности, то, что за несколько последних десятилетий значительно возросла активность подлодок России. Замечают их в тех местах, где они способны повредить кабеля.

К примеру, адмирал отметил российский корабль «Янтарь», который был замечен поблизости от США в месте, где кабеля выходят из океана на сушу. Корабль имеет две мини-подлодки. Также Радакин отметил, что уничтожение кабелей можно назвать началом войны.

Недавно в Великобритании заявили, что страна сильно отстаёт от России в области гиперзвука. В связи с этим было заявлено о планах по разработке гиперзвуковых ракет.

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