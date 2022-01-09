Начальник штаба ВС Великобритании Тони Радакин на днях заявил, что страна катастрофически отстает от России в сфере гиперзвука и намерена броситься вдогонку. Он анонсировал планы по разработке собственных ракет, которые смогут разгоняться до гиперзвуковой скорости и маневрировать в полете, уклоняясь от систем ПРО.

Непонятно, почему Лондон только сейчас опомнился и решил нагнать Москву в создании такого оружия. Вполне вероятно, что он не воспринимал всерьез заявления РФ о разработке гиперзвуковых ракет, пока не завершились испытания сперва «Кинжалов» и «Авангардов», а затем и «Цирконов».

Многие российские аналитики уверены, что с этой затеей у Великобритании ничего не получится. Чтобы не терять напрасно время, ей лучше дождаться, пока США построят свою «супер-пупер» ракету и затем купить ее. Впрочем, заявления Радакина и возможное начало разработки гиперзвука – это не более, чем вопрос престижа. Скорее всего, Британия и сама отлично знает, что с ее научной базой создать такое оружие не получится.