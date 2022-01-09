читать 1 минуту
Автор
Оцени статью
0
0
Статьей поделились: 0 пользоват.
Facebook 0
WhatsApp 0
Odnoklassniki 0
VK 0
Telegram 0

Начальник штаба ВС Великобритании Тони Радакин на днях заявил, что страна катастрофически отстает от России в сфере гиперзвука и намерена броситься вдогонку. Он анонсировал планы по разработке собственных ракет, которые смогут разгоняться до гиперзвуковой скорости и маневрировать в полете, уклоняясь от систем ПРО.

Непонятно, почему Лондон только сейчас опомнился и решил нагнать Москву в создании такого оружия. Вполне вероятно, что он не воспринимал всерьез заявления РФ о разработке гиперзвуковых ракет, пока не завершились испытания сперва «Кинжалов» и «Авангардов», а затем и «Цирконов».

Многие российские аналитики уверены, что с этой затеей у Великобритании ничего не получится. Чтобы не терять напрасно время, ей лучше дождаться, пока США построят свою «супер-пупер» ракету и затем купить ее. Впрочем, заявления Радакина и возможное начало разработки гиперзвука – это не более, чем вопрос престижа. Скорее всего, Британия и сама отлично знает, что с ее научной базой создать такое оружие не получится.

Вам может понравиться

Учёные из Швеции заявили, что притвориться умным весьма легко

Специалисты из Швеции рассказали, что произвести впечатление умного человека при первой встрече достаточно просто. Как отмечается, когда люди видятся в первый раз, есть всего лишь несколько секунд для того, чтобы
  • Анна
  • 07.01.2022
  • читать 1 минуту

Россиянам рассказали о несправедливости выплат на погребение

Эксперт Сергей Власов сообщил о несправедливой ситуации, которая касается пособия на погребение. Об этом рассказывает издание PRIMPRESS. В настоящее время родственники скончавшегося пенсионера могут получить специальное пособие в размере шести
  • Анна
  • 08.01.2022
  • читать 1 минуту

Учёные усомнились в эволюционном преимуществе бабушек

Учёные установили, что бабушки привязаны к своим внукам ничуть не меньше, чем родители детей. Как сообщает издание РИА Новости, у животных выживание, в частности, зависит от опеки родителей. Как правило,
  • Анна
  • 07.01.2022
  • читать 1 минуту
Погода в России:
Санкт-Петербург: погода, 9 января – небольшой снег, до -5 °C | город Мытищи: погода, 9 января – пасмурно, до -5 °C | Петропавловск-Камчатский: погода, 9 января – небольшой снег, до -2 °C | Южно-Сахалинск: погода, 9 января – переменная облачность, до -9 °C | Королев: погода, 9 января – пасмурно, до 0 °C | Подольск: погода, 9 января – переменная облачность, до -6 °C | Армавир: погода, 9 января – пасмурно, до 5 °C |