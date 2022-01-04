Публикация британского депутата Роберта Дженрика на страницах издания The Telegraph возмутила жителей страны. Они и так давно критикуют местные СМИ и политиков за антироссийскую истерику, но парламентарий привел их в ярость заявлением о новой миссии Лондона. Великобритания, по его словам, должна стать во главе антироссийского фронта, так как США и Европа никак не могут прийти к согласию по вопросам РФ.

«Вот что, Дженрик, не надо нам пугать Россию своей боевой стойкой. Лучше нам нужно начать сосредотачиваться на проблемах, которые ближе к нашему дому», – написал один из комментаторов.

Другой отметил, что Британия сейчас не в том положении, чтобы «прыгать» на Россию:

«И мы должны угрожать Путину нашими истощенными вооруженными силами, ободранными до костей… и нехваткой финансирования? Я полагаю, есть шанс, что Путин может умереть со смеху, но кроме этого, я не думаю, что это хорошая идея для нас…», – заявил он.

Еще один пользователь заметил, что Великобритания покинула Евросоюз, поэтому его политика в отношении Украины и продвижения на восток вообще не должна интересовать Лондон.

Некоторые юзеры заявили, что РФ никаких агрессивных действий не предпринимает, в отличие от ЕС, НАТО и Соединенных Штатов:

«Поджигатели войны. И я не имею в виду Путина. Запад, ООН, ЕС, США и т.д. провоцируют Россию и выстраивают армию на ее границе, в то время как Путин остается в пределах своих границ, занимаясь своими делами. Умышленная провокация и сфабрикованный кризис», – высказал свое мнение один из них.

Другой добавил, что Дженрик и сотни других политиков, которые либо заблуждаются в отношении Москвы, либо банально отрабатывают крупные гонорары, должны разместиться в специально созданном для них лагере. И продолжать там сочинять свои пасквили для внутреннего пользования.

Стоит упомянуть, что Дженрик ранее занимал пост министра жилищного строительства, с которого, судя по всему, хорошо видна ситуация в глобальной геополитике.