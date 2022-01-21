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В Польше раскритиковали санкции, которые США намереваются ввести в отношении России. Об этом сообщает издание РИА Новости.

Как сообщается, автор польского издания Gazeta заявил, что необходимо последовать примеру США. Так, недавно США пообещали принять против России новые санкции, если будет осуществлено вторжение на Украину. По словам журналиста, можно отказаться от экспорта из России нефти и газа.

Но среди читателей это предложение поддержки не нашло. Как было отмечено, санкции больше вреда нанесут именно Европе, а не России. Как было указано, США в России ничего не покупают, поэтому расплачиваться за санкции придётся остальным странам. В частности, Польше придётся платить за газ намного больше.

Некоторые читатели даже заявили, что США занимаются разжиганием конфликтов в Европе, указав, что пока США не начали увеличивать активность в ближайших к России странах, всё было спокойно.

Недавно мы сообщали, что президент Украины Владимир Зеленский требует у США немедленного введения санкций против России. Как было заявлено, санкции помогут сдержать Россию.

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