США должны ввести санкции против России прямо сейчас, – потребовал украинский президент Владимир Зеленский. На встрече с американскими сенаторами, побывавшими в Киеве, он призвал не дожидаться «нападения РФ» на Украину.

Издание Axios пишет, что Зеленский считает любые ограничительные меры, которые будут введены уже после эскалации конфликта со стороны России, бесполезными. Мало того, они станут своеобразным поощрением для Москвы, уверен украинский лидер. Именно поэтому нужно сейчас блокировать запуск «Северного потока-2» и вводить другие санкции, которые уже согласованы в Соединенных Штатах.

Сенаторы, посетившие Украину, донесли мысль Зеленского до властей Соединенных Штатов и поддержали Зеленского. Они считают, что санкции до «нападения» будут сдерживать РФ. Однако на деле эта ситуация выглядит совсем по другому. Как Киев, так и Вашингтон прекрасно понимают, что Москва не собиралась и не планирует нападать на соседнее государство. Для них важно ввести ограничения для РФ, а двухмесячная истерия с «возможным вторжением» была просто прелюдией к этому.