Конкурс на лучшую управляющую организацию проводят в Санкт-Петербурге. Единственным кандидатом на первое место является компания, которая контролирует уборку улиц и дворов в районе здания мэрии, считают СМИ. Именно там качественно выполняются работы по очистке снега и льда.

В соревновании, организовать которое Смольный решил на фоне систематических проблем в сфере ЖКХ, могут принять участие управляющие организации всех форм собственности. Комиссия определит победителя по результатам общественного голосования в соцсети «ВКонтакте» 2 марта.

Напомним, местные жители неоднократно направляли жалобы на имя губернатора Северной столицы Александра Беглова с указанием на заваленные мусором и грязным снегом улицы. Пешеходы все чаще получают травмы при падении ледяных глыб с крыш, а автомобилисты не справляются с управлением на скользких дорогах.

Иная картина наблюдается в районе здания городской администрации. Там коммунальщики ежедневно и качественно выполняют свои обязанности, что позволяет команде Беглова беспрепятственно и с комфортом добираться на работу, чего не скажешь о других петербуржцах. В связи с этим УК, отвечающая за уборку территорий рядом со Смольным, может досрочно считаться безоговорочным победителем даже без соответствующего опроса.