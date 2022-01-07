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Если срочно не предпринять каких-то адекватных шагов, то американская демократия, в настоящий момент находящаяся на краю пропасти, просто свалится в нее, считает экс-президент США Джимми Картер.

В своей публикации в издании The New York Times он резко раскритиковал Республиканскую партию, которая в прошлом году организовала бесчинства в Капитолии. Также Картер отметил, что его удивила реакция американского общества, которое не было особо шокировано попыткой силового захвата власти.

Республиканцы поддерживают такие методы и отрицают демократические ценности, что может привести к краху государства. Чтобы этого не произошло, политические лидеры обязаны вернуться к высоким стандартам поведения и следовать за идеалами свободы, заявил экс-президент.

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