Елена Блиновская, известная своими «марафонами желаний», объявила об уходе из своих проектов.

Как отмечается, недавно Блиновская дала интервью Ксении Собчак, однако выставила она себя не в лучшем свете. Многие заметили, что блогер продемонстрировала себя, как неуравновешенная и склочная натура. После этого популярность Блиновской начала падать, так как многие задались вопросом, способен ли подобный человек являться полезным коучем и учить успеху.

Вероятно, именно многочисленная критика стала причиной того, что Блиновская объявила о своём уходе. Однако она указала, что её марафоны остаются, но будут жить без «её энергии». Решение об уходе блогер обосновала тем, что «эта миссия её отпускает». Перед этим она пообещала организовать последний марафон.

В комментариях пользователи Сети выразили радость от её ухода и заявили, что одной мошенницей стало меньше.

Ранее Елена Блиновская заявила, что в нише инфобизнеса бардак, которому требуется уборка. Также она отметила, что её многие копируют.