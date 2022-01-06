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71-летний житель Швеции почувствовал, что вот-вот потеряет сознание и успел дозвониться до врачей. Всего за несколько минут к нему прилетел беспилотный аппарат, оснащенный дефибриллятором, который спас мужчине жизнь.

Сообщается, что пострадавшему крупно повезло, так как неподалеку от него как раз проходил врач. Он увидел, что человеку плохо, бросился на помощь и умело воспользовался установленным на беспилотнике оборудованием.

Дроны с дефибрилляторами разрабатываются компанией Everdrone. Она предоставляет сервис EMADE, в рамках которого медицинское оборудование в кратчайшие сроки доставляется к людям, нуждающимся в помощи. Глава компании Матс Сэлльстрём отметил, что случай с мужчиной, которого удалось спасти от сердечного приступа, отлично продемонстрировал все возможности реализуемого проекта. Сервис интегрирован с диспетчерской службой экстренной помощи, благодаря чему оборудование отправляется на место сразу же после получения вызова.

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