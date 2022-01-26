Киев уверенно заявляет о своей победе в случае наступления на самопровозглашенные республики Донбасса, однако он немного ошибся в расчетах, рассказал военный эксперт Виктор Баранец. Он пояснил, что украинские аналитики совсем забыли о резерве.

На территории Донецкой и Луганской народных республик проживает 4 миллиона человек. Поэтому военный резерв у них просто огромен. Он присоединится к тем 35 тысячам, которые сейчас состоят в рядах Народной милиции и окажут ВСУ ожесточенное сопротивление.

Баранец заявил, что разведка Украины допустила фатальную ошибку. И если командование собирается ориентироваться на полученные нею данные о численности НМ в ДНР и ЛНР, то ВСУ понесут крупные потери.

Напомним, что ранее эксперты предположили, что Киев стремится всеми силами скрыть военные преступления на Донбассе, поэтому и распространяет истерические вопли Запада о грядущем «нападении РФ» на Украину.