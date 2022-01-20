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Две новые подводные лодки России на Дальнем Востоке, вооруженные баллистическими ракетами, займутся решением сразу нескольких важных задач, заявил военный эксперт Виктор Баранец. Он отметил, что натовские эксперты глубоко ошибаются, считая, что Москва намерена расширить свои территории с помощью новейшего оружия. Субмарины нужны исключительно для оборонительных действий.

Так, одним из ключевых потенциальных противников РФ в Тихом океане является Япония. Она готова выполнять все указания США, а также стремится всеми силами затянуть американские войска на свою территорию. Делает она это в надежде под прикрытием Соединенных Штатов реализовать силовой сценарий захвата Курильских островов.

Однако субмарины не дадут сделать этого. В случае открытой агрессии со стороны Японии по этой стране будет нанесен ядерный удар, который станет неоспоримым аргументом в пользу российских Курил.

Помимо этого, в Тихом океане активизировалась еще и Австралия, которая с потрохами продалась США и вступила в военно-политический блок AUKUS. Теперь Вашингтон намеревается предоставить ей свои атомные подлодки, которые тут же станут мишенью для российских АПЛ. Кроме того, РФ возьмет на прицел все военно-морские базы «зеленого континента».

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